https://news.day.az/showbiz/1820083.html Джиджи Хадид без головы снялась для обложки журнала Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид без головы снялась для журнала Love. Кадр опубликован в ее Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. 30-летняя манекенщица предстала на обложке глянца в желтой облегающей юбке с разрезом посередине и прозрачной блузе в горох.
Джиджи Хадид без головы снялась для обложки журнала
Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид без головы снялась для журнала Love. Кадр опубликован в ее Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
30-летняя манекенщица предстала на обложке глянца в желтой облегающей юбке с разрезом посередине и прозрачной блузе в горох. В руках она держала черную сумку. При этом голова звезды с объемной укладкой лежала вверх ногами поодаль на лестнице.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре