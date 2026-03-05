Джиджи Хадид без головы снялась для обложки журнала

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид без головы снялась для журнала Love. Кадр опубликован в ее Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

30-летняя манекенщица предстала на обложке глянца в желтой облегающей юбке с разрезом посередине и прозрачной блузе в горох. В руках она держала черную сумку. При этом голова звезды с объемной укладкой лежала вверх ногами поодаль на лестнице.