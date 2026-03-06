Ева Мендес и Райан Гослинг вышли в свет спустя долгое время

Райан Гослинг стал гостем шоу "Сегодня вечером" с Джимми Фэллоном, и этот выпуск получил статус особенного сразу по двум причинам.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Во-первых, актер участвует в нем в рамках рекламной кампании своего нового фильма "Проект "Аве Мария". Премьера запланирована уже на 20 марта этого года.

Во-вторых, свой 52-й день рождения отмечает его супруга Ева Мендес. В честь этого съемочная группа устроила актрисе сюрприз в виде концерта прямо во время интервью.

Пара редко появляется на публике вместе, поэтому совместный выход вызвал ажиотаж в Сети. Гослинг, в свою очередь, не упустил возможности сказать пару теплых слов в адрес жены. Во время продвижения кино он особо отметил поддержку Мендес, подчеркнув, как важна для него ее роль в жизни и карьере.

Напомним, Райан и Ева познакомились на съемках совместного фильма "Место под соснами" в 2011 году, вскоре после этого у звезд закрутился бурный роман. А уже в 2014-м у супругов родилась первая дочь Эсмеральда. Спустя еще два года на свет появилась Аманда Ли.