Лили Аллен напомнила бывшему мужу о его изменах на своем концерте

Британская певица Лили Аллен удивила зрителей на одном из концертов своего нового тура, появившись в необычном наряде - белом платье с отпечатанными на ткани банковскими чеками.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Лили Аллен вышла на сцену в платье с принтом из чеков бывшего мужа и исполнила песню о предательстве.

Эти чеки, как сообщается, связаны с подарками, которые актер Дэвид Харбор, бывший супруг Аллен и звезда сериала "Очень странные дела", дарил своим любовницам во время их брака. Певица завершила шоу исполнением трека "4chan Stan", посвященного завершившимся отношениям пары.

В песне Аллен рассказывает о предательстве Харбора и описывает "печального и трусливого" мужчину, которого уличили в измене благодаря дорогим подаркам для других женщин. "4chan Stan" вошел в альбом "West End Girl", выпущенный в октябре 2025 года - первый полноформатный релиз певицы за семь лет. Пластинка исследует темы неверности, разрушенного брака и личных испытаний артистки.

Лили Аллен и Дэвид Харбор были женаты четыре года и расстались в 2024 году. Певица ранее признавалась, что после развода испытывала сильное смятение, печаль и чувство беспомощности.