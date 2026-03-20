BTS вернулись и выпустили альбом спустя четыре года молчания. Как передает Day.Az со ссылкой на NEXTA, альбом Arirang уже доступен на стриминговых платформах - в нем 14 треков. Вместе с альбомом вышел клип на песню SWIM, который за шесть часов набрал 14 млн просмотров. Завтра в Сеуле группа даст свой первый концерт после демобилизации.
Завтра в Сеуле группа даст свой первый концерт после демобилизации. Власти Южной Кореи ожидают, что он принесет миллиарды долларов.
Эксклюзивная трансляция будет доступна на Netflix.
