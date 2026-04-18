Натали Портман объявила о третьей беременности

Натали Портман сообщила радостную новость - она станет мамой в третий раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, об этом пишет People.

Это будет ее первый общий ребенок с французским музыкальным продюсером Танги Дестабля, о романе с которым стало известно в 2025 году.

"Мы с Танги очень взволнованы. Я очень благодарна, это чудо", - поделилась она в эксклюзивном материале журналу Harper's Bazaar.

У Натали уже есть двое детей от бывшего мужа Бенжамена Мильпье: сын Алеф, которому сейчас 13 лет, и дочь Амалия, которой 8. Для Тангуи будущий малыш станет первым ребенком.

Напомним, что союз Бенжамена и Натали подошел к концу из-за предполагаемой измены со стороны Мильпье. Было даже видео, подтверждающее данный факт, однако официального подтверждения от звезд не было.