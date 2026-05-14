Ханде Эрчел в золотом платье появилась на кинофестивале в Каннах

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел появилась на втором дне Каннского кинофестиваля.

Как передает Day.Az, снимками актриса поделилась в Instagram.

Эрчел позировала в облегающем золотом платье с глубоким декольте. Образ дополнило ожерелье с камнями. Волосы ей уложили в мягкие локоны, а макияж выполнили с акцентом на вечерний стиль и угольно-черные стрелки. Съемка прошла на лестнице отеля перед выходом актрисы на красную дорожку.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в сериале "Постучись в мою дверь". Также она снималась в проектах "Королек - птичка певчая", "Любовь не понимает слов", "Кольцо", "Черная жемчужина" и "Совершенно другой".