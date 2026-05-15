«Семья» из «Форсажа» воссоединилась перед папарацци в Каннах

"Семья" из "Форсажа" воссоединилась перед папарацци во время Каннского кинофестиваля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Deadline.

В 2026 году фильм "Форсаж" отмечает 25-летие. В Каннах на красную ковровую дорожку вышли главные герои, роли которых исполнили Вин Дизель, Мишель Родригес и Джордана Брюстер, а также единственная дочь Пола Уокера Мидоу. Перед папацци "семья" обнималась и целовали друг друга в щеки.

12 мая состоялась церемония открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Он проводится с 1946 года. Главный приз фестиваля - "Золотая пальмовая ветвь". Гостями первого вечера стали Деми Мур, Хайди Клум, Джейн Фонда, Наталья и Мурад Османн, Поппи Делевинь, Джеймс Франко с возлюбленной Изабель Пакзад, Филиппин Леруа-Болье и другие.