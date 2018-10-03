Небывалое нашествие вредителей в Товузе - ФОТО

Специалисты Республиканского центра охраны растений провели в Товузском районе на участке в 317 гектаров фитосанитарные наблюдения для борьбы с вредителями. Об этом говорится в среду в сообщении Государственной фитосанитарной службы при министерстве сельского хозяйства Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате было установлено распространение тутовой щитовки на участке в 92 гектара, японской восковой ложнощитовки на участке в 18 гектаров.

На основе рекомендаций специалистов центра охраны растений Товузского района, владельцы хозяйств провели химическую борьбу против тутовой щитовки на участке в три гектара, против японской восковой ложнощитовки - на участке в шесть гектаров. В ходе мероприятий использовались химические препараты Siperpol, Desis и Bi-58.

В сообщении отмечается, что необходимо очищать осенью и в начале весны железной щеткой кору деревьев, на которой обнаружены вредители. Также рекомендуется использовать фосфорные и калийные удобрения.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook