На Баку обрушился ураган - ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
17 января 2019 08:38 2 256
На Баку и Абшерон обрушился ураган.
Как передает Day.Az, по данным оперативного штаба, созданного в министерстве экологии страны в связи с непогодой, скорость ветра достигает 26-30 м/с.
Отмечатется, что высота волн на Каспии достигает 3.8 метра.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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