На Баку обрушился ураган - ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

На Баку и Абшерон обрушился ураган.

Как передает Day.Az, по данным оперативного штаба, созданного в министерстве экологии страны в связи с непогодой, скорость ветра достигает 26-30 м/с.

Отмечатется, что высота волн на Каспии достигает 3.8 метра.