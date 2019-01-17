На Баку обрушился ураган - ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

17 января 2019 08:38

На Баку и Абшерон обрушился ураган.

Как передает Day.Az, по данным оперативного штаба, созданного в министерстве экологии страны в связи с непогодой, скорость ветра достигает 26-30 м/с.

Отмечатется, что высота волн на Каспии достигает 3.8 метра.

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