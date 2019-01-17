Ураганный ветер в Баку снес автобусную остановку - ФОТО

15:30

Демонтирована автобусная остановка на пересечении улицы Ахвердиева и проспекта Гусейна Джавида в Ясамальском районе Баку, у которой из-за сильного ветра утром сорвало крышу. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в четверг Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

По счастливой случайности, пострадавших нет.

Направленный на место происшествия технический персонал Агентства очистил территорию остановки, а также демонтировал установленные в павильоне информационное табло с расписанием автобусов и терминал BakıKart.

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11:11

Начавшийся в Баку с ночи сильный ветер привел к ряду разрушений.

Как передает Day.Az со ссылкой на modern.az, под действием ветра в некоторых частях столицы были снесены рекламные плакаты, пришел в непригодное состояние ряд автобусных остановок.

Так, на проспекте Гусейна Джавида в Ясамальском районе Баку сильный ветер полностью снес и разрушил остановку.

Отметим, что ранее министерство экологии и природных ресурсов распространило информацию о резкмо ухудшении погоды в Азербайджане 17 и 18 января, в связи с чем все госструктуры были переведены на усиленный режим работы.

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