Минэкологии Азербайджана о ситуации на Каспии

Высота волн на месторождении "Гюнешли" в Каспийском море по состоянию на 12:00 часов достигала 5,3 метра. Об этом, как передает Day.Az сообщает в четверг Trend со ссылкой на штаб министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и отдельных местах Абшеронского полуострова максимальная скорость северо-западного ветра составляет 28- 36 метров в секунду.

В большинстве районов республики идут дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура составляет 4 градуса тепла, идет мокрый снег.

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