В результате сильного ветра в Баку перевернулась фура - ВИДЕО

На автодороге Ходжасан-Локбатан произошло дорожно-транспортное происшествие.



Как передает Day.Az, ссылаясь на BAKU.WS, в результате сильного ветра перевернулся принадлежащий одной из турецких компаний грузовой автомобиль (фура).



В результате ДТП было ограничено дорожное движение. В ходе происшествия машина получила серьезные механические повреждения.



По словам очевидцев, причиной ДТП стал сильный ветер.

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