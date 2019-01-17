В результате сильного ветра в Баку перевернулась фура - ВИДЕО
17 января 2019 15:36 175
На автодороге Ходжасан-Локбатан произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, ссылаясь на BAKU.WS, в результате сильного ветра перевернулся принадлежащий одной из турецких компаний грузовой автомобиль (фура).
В результате ДТП было ограничено дорожное движение. В ходе происшествия машина получила серьезные механические повреждения.
По словам очевидцев, причиной ДТП стал сильный ветер.
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