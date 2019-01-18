Предупреждение БТА для водителей - в ближайшие дни...

В ближайшие дни транспортные средства, нарушившие правила остановки, стоянки и парковки на ажминистративной территории города Баку начнут забирать на охраняемую штрафстоянку.

Как передает Day.Az, соответствующее сообщение распространило Бакинское транспортное агентство (БТА).

Согласно сообщению, в случае, если владелец автомобиля, совершивший административные проступки, предусмотренные в статьях 346.1 и 346.2 Кодекса об административных проступках, не находится рядом с транспортным средством, и данное транспортное средство мешает движению автомобилей и пешеходов, а также в случая, предусмотренныъ статьей 346-1.5, без участия владельца автомобиля осуществляется фото- и видеосъемка, составляется протокол о применении в отношении нарушителя административного штрафа, и транспортное средство забирается на охряняемую стоянку. В постановлении указывается адрес стоянки, на которую был увезен автомобиль. Данное постановление сразу размещается в центральной информационной системе соответствующего органа исполнительной власти, и владелец автомобиля в порядке, предусмотренном статьей 125.2 Кодекса об административных проступках, о нем уведомляется.

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