Вниманию водителей: за эти действия вас ждет штраф до 800 AZN - ФОТО - ВИДЕО

Как уже сообщалось ранее, в связи с тем, что в последние дни Бакинское транспортное агентство начало активно принимать меры в отношении водителей, нарушающих правила остановки и стоянки, нарушители начали идти на различные ухищрения.

Так, некоторые водители, останавливающие автомобиль в неправильном месте, начали закрывать различными способами номера, чтобы не быть оштрафованными. Так, они, например, закрывают номера какой-либо тряпкой, либо оставляют багажник открытым, чтобы камера не смогла их зафиксировать.

В связи с этим в передаче "Günə doğru" на канале ARB TV был подготовлен интересный видеосюжет.

В указанном выпуске программы пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев в очередной раз предостерег водителей от совершений подобных действий. Он пояснил, что если за неправильную парковку предусмотрен штраф в размере 20 AZN, то указанные выше действия караются гораздо жестче - штрафом в рамзере от 500 до 800 манатов

Напомним, что согласно статье 342.9 Кодекса об административных правонарушениях, оснащение транспортных средств без соответствующего на то разрешения специальной звуковой (полифонической) сигнализацией или проблесковыми световыми сигналами, либо цветовыми схемами, надписями и опознавательными знаками, предназначенными для транспортных средств оперативных служб, а также использование покрытий и устройст, затрудняющих опознание регистрационного номера автомобиля, антирадарных и иных технических средств, мешающих измерению скорости транспортного средства или работе измерительных приборов карается штрафом в размере от 500 до 800 манатов с конфискацией инструмента осуществления административного проступка либо объекта, ставшего непосредственным объектом административного нарушения.

Day.Az представляет читателям указанный выше выпуск программы.

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