Какой будет погода в ближайшие три дня
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие три дня.
Как передает Day.Az, директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова сообщила Report, что в ближайшие дни прогнозируется стабильная погода, в течение дня в основном без осадков.
"В некоторых местах в утренние часы не исключен слабый туман".
По ее словам, температура постепенно повысится на 2-3 градуса по сравнению с предыдущими днями: "В Баку ожидается северо-западный ветер, а днем его сменит юго-восточный ветер. В регионах будет дуть западный ветер, 21-го числа временами усилится".
По словам директора, в Баку прогнозируется 6-9, в центрально-низменных районах - 7-10, горных территориях - 0-5 градусов тепла.
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