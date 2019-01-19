Какой будет погода в ближайшие три дня

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие три дня.

Как передает Day.Az, директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова сообщила Report, что в ближайшие дни прогнозируется стабильная погода, в течение дня в основном без осадков.

"В некоторых местах в утренние часы не исключен слабый туман".

По ее словам, температура постепенно повысится на 2-3 градуса по сравнению с предыдущими днями: "В Баку ожидается северо-западный ветер, а днем его сменит юго-восточный ветер. В регионах будет дуть западный ветер, 21-го числа временами усилится".

По словам директора, в Баку прогнозируется 6-9, в центрально-низменных районах - 7-10, горных территориях - 0-5 градусов тепла.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook