В Баку будет изменено движение транспорта на ряде улиц

19 января 2019 15:22

Завтра в Баку в связи с мероприятием, посвященным 29-й годовщине трагедии 20 Января, будут внесены изменения в движение транспорта в направлении проспекта Парламента - Аллеи шехидов, а также других прилегающих улиц и проспектов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Также с утра и до завершения мероприятия будут изменены маршруты движения автобусов, проезжающих через указанные улицы и проспекты.

Пассажирские автобусы, как и другие транспортные средства, будут пользоваться альтернативными улицами и проспектами.

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