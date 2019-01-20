Радикалы устроили потасовку на Аллее шехидов, задержаны 20 человек - ПОДРОБНОСТИ

Группа азербайджанских радикалов, их главари и активисты, называющие себя "национальным советом", устроили потасовку на Аллее шехидов в день общенационального траура.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Aznews, для обеспечения свободного доступа граждан к мемориалу и предотвращения давки, силы полиции с утра 20 января организовали проход желающих на Аллею шехидов группами. В течение дня таким образом почтить память шехидов пришли сотни тысяч человек, в том числе коллективов различных организаций и предприятий.

В 15:00 Али Керимли и группа его сторонников заявили представителям правоохранительных органов, что не намерены проходить на Аллею по общим правилам. Радикалы прорвали полицейский кордон и устроили потасовку с представителями полиции.

В результате около 20 человек были задержаны за нарушение общественного порядка. По данным МВД Азербайджана, в отношении 15 из них суд принял решение об аресте.