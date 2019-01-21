Ограничивается движение на дороге в Сумгайыт
21 января 2019 12:16 494
С сегодняшнего утра сроком на один день ограничено автомобильное движение на дороге в поселок Г.З. Гаджиева Сумгайыта.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Просьба к водителям пользоваться альтернативной дорогой Баку-Губа-госграница России через Сумгайытскую окружную дорогу.
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