Уголовное дело в отношении Мехмана Гусейнова прекращено

22 января 2019 10:41

Прекращено уголовное дело в отношении Мехмана Гусейнова. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана, передает Day.Az.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, всегда придавая особое значение сфере прав и свобод человека, проводит последовательные и целенаправленные реформы в этом направлении.

Группа правозащитников, а также отбывающий наказание в исправительном учреждении №14 Мехман Гусейнов, обратились к главе государства для обеспечения объективного следствия, проводимого в отношении Гусейнова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, для которого принципы справедливости и гуманизма всегда являются приоритетом, принял во внимание эти обращения и дал рекомендации Генеральной прокуратуре по объективному проведению расследования по уголовному делу, принятию всех предусмотренных законом необходимых мер для вынесения справедливого и гуманного решения.

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