В Баку продают хлеб за 10 AZN - стало понятно, почему

В связи с информацией о продаже в некоторых магазинах Баку безглютенового хлеба по высоким ценам, в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана прокомментировали факт наличия в хлебобулочных изделиях глютена и рассказали, насколько он вреден для человека.

Как сообщили в Агентстве в ответ на запрос Trend, глютен - это белок из группы эластичных протеинов, клейкое вещество, входящее в состав белка пшеницы, ячменя, ржи и большинства других злаковых культур, передает Day.Az. Он является наилучшей альтернативой используемому в пищевой продукции желатину животного происхождения, как с точки зрения вкусовых качеств, так и с экономической точки зрения.

Глютен содержится не только во всей выпечке, обычном хлебе, пасте и макаронных изделиях, но и во всевозможных продуктах питания, изготовленных с добавлением пшеничной муки (в качестве загустителя) - полуфабрикатах, соусах и кетчупах. Но поскольку глютен - это главный компонент пшеничной муки (мука высшего сорта состоит из глютена примерно на 30%), он в больших количествах содержится в хлебе и в выпечке.

Согласно сообщению, ввиду своего растительного происхождения, глютен полезен для человеческого организма и в подавляющем большинстве случаев легко им усваивается.

Однако иммунитет некоторых людей воспринимает глютен как аллерген, заставляя организм с ним "бороться". В результате у них развивается болезнь под названием "целиакия", являющаяся острой аллергией на глютен. Она встречается примерно у 1% населения - в среднем, у одного человека из 100-150. У подобных людей употребление даже незначительных доз глютена (вплоть до нескольких граммов хлеба) способно вызывать серьезную пищевую аллергию с неприятными симптомами. Нарушаются функции кишечника, понижается уровень усвоения углеводов, жиров, витаминов и минералов, ухудшается состояние кожи и внутренних покровов тела. Вторичными симптомами аллергии на глютен являются хронические головные боли, обильное выпадение волос, снижение иммунитета и ухудшение обмена веществ.

Отметим, что ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в некоторых магазинах Баку продается хлеб по цене 9 манатов 80 гяпигов и 8 манатов 90 гяпигов. Высокая цена внешне не отличающегося от обычного хлеба обосновывается отсутствием в нем глютена.

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