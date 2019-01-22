В Баку разрешат парковаться прямо на дороге

22 января 2019 17:55

На некоторых улицах Баку будет разрешена почасовая парковка.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшней пресс-конференции сказал журналистам председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

По словам Керимли, вопрос находится на стадии рассмотрения, после чего будет принято соответствующее решение.

"То есть, на некоторых территориях на несколько часов будет разрешено автомобилям парковаться в один ряд, а именно парковаться будет разрешено с 19:00 до 07:00, а с 07:01 водителям автомобилей, припаркованных на этих территориях, будут выписываться штрафы", - сказал Керимли.

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