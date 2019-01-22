Мехман Гусейнов помирился с лейтенантом Али Абдаловым - ВИДЕО

22 января 2019 18:20

Старший инспектор режимно-контрольного отдела исправительного учреждения №14 Пенитенциарной службы, лейтенант юстиции Али Абдалов помирился с находящимся в заключении Мехманом Гусейновым.

Report распространил видео, на котором запечетлена теплая беседа между Абдаловым и Гусейновым.

Day.Az представляет читателям данное видео:

Новость обновляется

Нажмите на видео для просмотра:

Əli Abdalov Mehman Hüseynovla barışıb

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