Мехман Гусейнов помирился с лейтенантом Али Абдаловым - ВИДЕО
22 января 2019 18:20 714
Старший инспектор режимно-контрольного отдела исправительного учреждения №14 Пенитенциарной службы, лейтенант юстиции Али Абдалов помирился с находящимся в заключении Мехманом Гусейновым.
Report распространил видео, на котором запечетлена теплая беседа между Абдаловым и Гусейновым.
Day.Az представляет читателям данное видео:
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