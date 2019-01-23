В центре Баку загорелся Mercedes - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

23 января 2019 14:38

На улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку (напротив торгового центра "Ganjlik Mall") загорелся автомобиль марки Mercedes-Benz E-klass.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, возгорание началось в двигателе автомобиля. 

На тушение транспортного средства были привлечены три пожарные машины. 

Распространение огня на более обширную территорию было предотвращено. 

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