Эмин Агаларов ответил на обвинения США

Певец Эмин Агаларов заявил, что все обвинения, выдвинутые американской стороной против него, "из области фантастики". Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее адвокат музыканта Скотт Балбер сообщил телеканалу NBC, что спецпрокурор США по "делу России" Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса российского певца Эмина Агаларова. Во вторник Агаларов сообщил в своем Twitter, что отменяет гастроли по США и Канаде по независящим от него причинам.

"Я не нарушил никаких законов, мне нечего скрывать. Если в результате меня где-то выцепят и посадят в какую-то камеру, где я много лет буду давать показания, что делать? Такова будет моя судьба, наверное. Мне бы, конечно, не хотелось, чтобы это случилось, но опять же: я абсолютно не нарушил никаких границ, законов, и в принципе даже смешно. Все, что обсуждается, и все, что предъявляется, - из области фантастики", - сказал Агаларов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года при посредничестве Эмина Агаларова, сына владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова, встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было.

Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

