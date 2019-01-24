Сын азербайджанского депутата трагически погиб в Швейцарии
24 января 2019 12:04 614
Депутат Милли Меджлиса Асабил Гасымов понес тяжелую потерю.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, его 29-летний сын Эльчин Гасымов трагически погиб в Швейцарии, катаясь на лыжах. Молодой человек получил черепно-мозговую травму во время падения и скончался.
Информацию о гибели своего сына изданию подтвердил сам Асабил Гасымов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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