Когда в школах начнутся зимние каникулы
25 января 2019 10:40 496
С 27 января в общеобразовательных школах Азербайджана начнутся зимние каникулы.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.
Каникулы продлятся до 31 января.
Напомним, что первое учебное полугодие охватывает период с 15 сентября по 26 января, второе - с 1 февраля по 14 июня.
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