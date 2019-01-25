Когда в школах начнутся зимние каникулы

25 января 2019 10:40

С 27 января в общеобразовательных школах Азербайджана начнутся зимние каникулы.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Каникулы продлятся до 31 января.

Напомним, что первое учебное полугодие охватывает период с 15 сентября по 26 января, второе - с 1 февраля по 14 июня.

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