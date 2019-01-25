В Азербайджане поднимут зарплату сотням тысяч людей

25 января 2019 13:55

В Азербайджане подготовлен новый законопроект о "Системе оплаты труда государственных служащих".

Как передает Day.Az со ссылкой на marja.az, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли на церемонии закрытия "Проекта продолжения оказания поддержки реформам в системе государственной службы Азербайджана".

По его словам в настоящее время законопроект представлен в соответствующие госорганы. Замминистра отметил, что в будущем планируется подготовить соответствующие законопроекты и касательо оплаты труда в других организациях, финансируемых из госбюджета.

Керимли сказал, что в соответствии с этим законопроектом, заработная плата работников госслужбы будет сравнена с жалованием за аналогичный труд в частном секторе и поднята на соответствующий уровень. Новый подход, по его словам, способствует возникновению дополнительной мотивации для продвижения по карьерной лестнице и справедливому оцениванию труда госслужащих.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az