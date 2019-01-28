В Азербайджане перевернулся микроавтобус: есть погибшие и раненые

28 января 2019 07:56

В Билясуварском районе произошла тяжёлая авария, в результате которой погибли и пострадали несколько человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, микроавтобус перевернулся  на участке дороги Алят-Астара, проходящем через Билясуварский район.

В результате погибли трое, пострадали двое человек. В данный момент их личности уточняются.

Раненые доставлены в больницу. Согласно информации, микроавтобус возвращался из Ирана.

По факту ведётся расследование.

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