В Азербайджане перевернулся микроавтобус: есть погибшие и раненые
28 января 2019 07:56 142
В Билясуварском районе произошла тяжёлая авария, в результате которой погибли и пострадали несколько человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, микроавтобус перевернулся на участке дороги Алят-Астара, проходящем через Билясуварский район.
В результате погибли трое, пострадали двое человек. В данный момент их личности уточняются.
Раненые доставлены в больницу. Согласно информации, микроавтобус возвращался из Ирана.
По факту ведётся расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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