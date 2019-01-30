Названы нерабочие дни в связи с праздником Новруз

В Азербайджане названы даты проведения "чершенбе" в преддверии праздника Новруз в этом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по словам заместителя директора Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси Хыдыра Микаилова, в этом году в Азербайджане первый вторник праздника Новруз - "Су чершенбеси" приходится на 26 февраля, "Од чершенбеси" будет отмечаться 5 марта, "Йел чершенбеси" - 12 марта, "Торпаг чершенбеси" - 19 марта.

Микаилов добавил, что весна в Азербайджан придет в 01:58 в ночь с 20 на 21 марта. Предпраздничный вечер - Байрам ахшамы будет отмечаться 20, а непосредственно праздник Новруз - 21 марта.

Напомним, что в текущем году в связи с праздником Новруз 20, 21, 22, 23 и 24 марта объявлены нерабочими днями. В связи с тем, что 23 и 24 марта попадают на выходные дни, они будут перенесены и 25 и 26 марта также будут нерабочими. Таким образом, в связи с праздником Новруз в 2019 году целая неделя - с 20 по 26 марта, будет нерабочей.

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