Инвалиды-колясочники смогут полноценно пользоваться бакинским метро - ФОТО

В бакинском метрополитене началась реализация важного социального проекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение ЗАО "Бакинский метрополитен", по поручению председателя ЗАО была создана специальная рабочая группа, которая изучила существующую ситуацию в связи с условиями пользования метро инвалидами и лицами с ограниченными физическими возможностями, а также международную практику и существующие технологические достижения, которые помогут их улучшить. В ходе проведенных исследований было установлено, что метро можно сделать доступным и для лиц, передвигающихся на инвалидной коляске.

В связи с этим были начаты работы по подготовке в вагонах типа 81-717/714 (которые составляют большинство эксплуатируемых в метро вагонов) мест для размещения инвалидных колясок. Такие спецместа в порядке тестирования были оборудованы в некоторых головных вагонах поездов.

Спецместа были оборудованы ближе к кабине машиниста с учетом всех стандартов и не нарушают конструкцию вагона. На последующих этапах места для инвалидов будут оборудованы во всех вагонах поездов.

Помимо этого, инвалиды и лица с ограниченными физическими возможностями смогут заранее заказать поездку на метро. То есть, человек, который может передвигаться только на инвалидной коляске, сможет оформить заказ по специально выделенной телефонной линии, либо онлайн. На основе заказа его у входа станции встретит сотрудник метро, который поможет ему спуститься и посадит на поезд. Когда колясочник достигнет нужной станции, ему также помогут выйти из метро. В дальнейшем планируется также разработка специального мобильного приложения, чтобы расширить возможности для заказа поездки. Процесс встречи лица с ограниченными физическими возможностями также уже был протестирован сотрудниками метро.

После доработки и решения основной части технических вопросов проект будет более широко представлен общественности.

Отметим, что на сданных в 2016 году в эксплуатацию станциях "Автовокзал" и "Мемар Аджеми" Фиолетовой ветки метро установлены специальные лифты для лиц с ограниченными физическими возможностями. На станциях же Зеленой и Красной ветки установка таких лифтов невозможна.

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