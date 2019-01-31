Бакинский зоопарк закрывают - ПОДРОБНОСТИ

Бакинский зоопарк закрывают на длительное время.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend директор зоопарка Азер Гусейнов.

По его словам, зоопарк закроется на несколько месяцев, его обновляют, а территория увеличится в два раза.

"Территория будет расширена, будет проведен капитальный ремонт, улучшим условия содержания животных. Сейчас территория парка составляет 2,25 гектара, после завершения работ зоопарк расширится до 4,25 гектара", - сказал Гусейнов.

Он также отметил, что животных сейчас переселяют в Гарадагский район. "Там приготовлены специальные места временного содержания. Возможно, что позже в зоопарк завезут и новых животных, но этот вопрос еще будет уточняться", - добавил директор зоопарка.

По словам Гусейнова, ориентировочно все работы завершатся к лету.