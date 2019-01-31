Бакинский зоопарк закрывают - ПОДРОБНОСТИ
31 января 2019 22:50 628
Бакинский зоопарк закрывают на длительное время.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend директор зоопарка Азер Гусейнов.
По его словам, зоопарк закроется на несколько месяцев, его обновляют, а территория увеличится в два раза.
"Территория будет расширена, будет проведен капитальный ремонт, улучшим условия содержания животных. Сейчас территория парка составляет 2,25 гектара, после завершения работ зоопарк расширится до 4,25 гектара", - сказал Гусейнов.
Он также отметил, что животных сейчас переселяют в Гарадагский район. "Там приготовлены специальные места временного содержания. Возможно, что позже в зоопарк завезут и новых животных, но этот вопрос еще будет уточняться", - добавил директор зоопарка.
По словам Гусейнова, ориентировочно все работы завершатся к лету.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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