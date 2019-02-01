ВОЗ ответил на вопрос об угрозе "свиного гриппа" в Азербайджане

В настоящее время в Азербайджане распространен вирус A/H1N1, но это не новый вирус, и он не обозначен как "свиной грипп". Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в пятницу сказала руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По словам руководителя офиса ВОЗ, наблюдаемый с 2009 года вирус A/ H1N1 не называется "свиным гриппом".

Харманджи отметила, что этот тот же вирус, который наблюдается в Европе, Грузии.

"Однако вирус A/H1N1 считается сезонным гриппом. Сезонный грипп возникает, как от вируса A/H3N2, так и от вируса A/H1N1. В Грузии в настоящее время широко распространен данный вирус A/H1N1, но данный вирус уже лет 10, как широко распространен во всем мире и не отличается от вирусов, распространенных в прошлом году", - добавила Харманджи.

Глава офиса сказала, что в случае, если "свиной грипп" передается от свиньи к человеку и от человека к человеку, то его уже называют сезонным гриппом.

"В последний раз пандемия гриппа A/H1N1 наблюдалась в 2009 году. В это время появился новый вирус и перешел людям. К пандемии привел вирус A/H1N1. Возбудителем сезонного гриппа являются как вирусы A/H1N1, так и H3N2. Как и в прежние годы, этот тип вируса распространен и в текущем году. В Европе, Грузии и Азербайджане наблюдается обычный сезонный грипп", - добавила Харманджи.

Глава офиса также отметила, что распространение в Азербайджане вируса A/H1N1 не повод для беспокойства.

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев сказал, что если случаи заболеваемости примут массовый характер, будут приняты все меры для борьбы с этим.

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