https://news.day.az/society/1119455.html Сбой в работе бакинского метро
Сбой в работе бакинского метро
Сегодня c 7.30 в бакинском метро возникли проблемы в движении поездов - наблюдались большие интервалы.
Об этом сообщает Day.Az.
В результате этого на платформах станций наблюдалась высокая плотность пассажиров. В настоящее время поезда движутся по всем направлениям с опозданием.
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