Сегодня c 7.30 в бакинском метро возникли проблемы в движении поездов - наблюдались большие интервалы.

Об этом сообщает Day.Az.

В результате этого на платформах станций наблюдалась высокая плотность пассажиров. В настоящее время поезда движутся по всем направлениям с опозданием.