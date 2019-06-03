Бакинский метрополитен завершил установку двух из семи новых вентиляторов для станций. Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, один из них установлен на станции "Мемар Аджеми".

"Завтра она будет задействована. Еще один вентилятор установлен на станции "Гара Гараев"", - отметил Мамедов.

Он добавил, что остальные пять систем вентиляции будут устанавливаться поэтапно.

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