https://news.day.az/society/1125778.html В бакинском метро установили новые вентиляционные системы
В бакинском метро установили новые вентиляционные системы
Бакинский метрополитен завершил установку двух из семи новых вентиляторов для станций. Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, один из них установлен на станции "Мемар Аджеми".
"Завтра она будет задействована. Еще один вентилятор установлен на станции "Гара Гараев"", - отметил Мамедов.
Он добавил, что остальные пять систем вентиляции будут устанавливаться поэтапно.
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