Хачмаз - город на северо-западе Азербайджана, расположенный на реке Кудиалчай, недалеко от Ялама-Хачмазского побережья Каспийского моря.

Хачмаз - небольшой, но очень уютный городок с благодатным южным климатом и незабываемым восточным колоритом. Город утопает в цветах и зелени, его окружают знаменитые Хачмазские фруктовые сады.

Своих гостей город Хачмаз дружелюбно встречает красивейшей аркой, украшенной башенками, похожими на средневековые замки. В городе есть любопытное сооружение: "неправильная мечеть" Джума, по ошибке строителей неправильно сориентированная на Мекку. Есть в городе православная Свято-Никольская церковь.

В районе сохранилось более 60 памятников истории и культуры.

Хачмаз отличает богатая флора и фауна. Значительная часть района покрыта лесами, здесь много рек, озер, минеральных и термальных источников.

Более всего Хачмазский район известен популярной зоной отдыха Набрань. Здесь множество отелей, турбаз, пансионатов, домов отдыха. В летний сезон сюда приезжают десятки тысяч отдыхающих, чуть ли не половина жителей столицы направляется в эти края. И это не случайно, потому что Хачмаз - это редкое место, где реликтовые леса соседствуют с песчаными пляжами, а зеленые горы - с морем.

Но не только туристические возможности привлекают гостей. Сам город Хачмаз сегодня бурно развивается и хорошеет.

В Хачмазе всегда есть что посмотреть, чем восхититься и чему удивиться. Вот, например, этому городскому парку.

Приглашаем наших читателей побывать в парке города Хачмаз. Этот прекрасный уголок отдыха способен удивить и восхитить. Это настоящий сказочный городок, который стоит обязательно посетить.

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