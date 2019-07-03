Иран отменит проставление штампов в паспортах иностранных туристов, в том числе азербайджанских, при въезде и выезде из страны. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агенство Tasnim.

Сообщается, что такие меры будут приняты в связи с тем, что многие иностранные туристы обеспокоены тем, что иранская виза или штамп аэропорта в их паспорте могут вызвать проблемы при получении американской визы.

По данным агентства, в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани передал соответствующее распоряжение в министерство внутренних дел.

Теперь иностранцам, посещающим Иран, необходимо будет получить копию документа, подтверждающего, что они получили визу. Въездные и выездные штампы будут ставиться на этом документе вместо паспортов.

Администрация Ирана уже более года работает над данным планом, чтобы поддержать развитие туризма в стране и избавить путешественников от каких-либо опасений.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!