Существует одно традиционное блюдо, без которого не может себе представить жизни ни один азербайджанец. Это блюдо номер один на всех праздничных столах наряду с ароматным пловом. Конечно же, речь идет о долме.

Долму готовят в кухнях по всему Ближнему Востоку, на Балканах, Кавказе, России и Центральной Азии. Тем не менее, в Азербайджане это блюдо считается особенным, и вы можете увидеть его на каждом столе во время традиционных праздников, сообщает Day.Az со ссылкой на Azernews.

Есть множество разновидностей этого блюда. Весной, когда можно найти много виноградных листьев, долму готовят из них. Летом это баклажаны, помидоры, перцы, огурцы. Осенью используют листья капусты, яблоко и айву. А во время зимних холодов долму готовят из виноградных листьев, которые заранее заготовили на зиму.

Начинка долмы также разнообразная, но в основном используется мясо, смешанное с рисом и душистыми специями.

В регионах Азербайджана долму также готовят из листьев липы, айвы, щавеля и других растений.

Долма - это невероятно вкусная еда, съев которую, хочется попробовать еще и еще. Ее легко приготовить, приятно съесть и она - довольно полезная для здоровья.

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