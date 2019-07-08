Включение исторического центра Шеки и Дворца шекинских ханов в список Всемирного наследия UNESCO является очередным признанием на международном уровне особого вклада азербайджанского народа в мировую культуру. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend автор книги "Шеки для детей", заслуженный артист Бахрам Багирзаде.

Артист подготовил для своих маленьких читателей замечательный летний подарок - через несколько дней в книжных магазинах Баку появится очередная книга автора "Шеки для детей". Она расскажет юным жителям Азербайджана об одном из самых древних и красивых городов нашей страны. Мальчики и девочки откроют для себя интересные факты об истории Шеки и его выдающихся деятелях: Мирзе Фатали Ахундове, Бахтияре Вахабзаде, Лютфали Абдуллаеве, Расиме Оджагове, Эмине Сабитоглу и многих других выходцах из этого древнего города. Все те, кто бывал в Шеки, а среди них были великие классики литературы Лев Толстой и Александр Дюма, навсегда сохранили в своих сердцах величие шекинской архитектуры и непередаваемую атмосферу старины. Лучшие слова о Шеки принадлежат турецкому поэту Назыму Хикмету: "Даже если в Азербайджане не будет больше никакого другого здания, достаточно показать миру Дворец шекинских ханов"!

"Выпуск книги "Шеки для детей" по счастливой случайности совпал с включением исторического центра Шеки и Дворца шекинских ханов в список Всемирного культурного наследия UNESCO. Это большая радость для всего азербайджанского народа, и еще больше укрепит международные позиции Азербайджана на культурно-туристической карте мира. Ранее в этот список была внесена крепость-детинец Баку (Ичеришехер) с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, а также Гобустанский культурный ландшафт с наскальными рисунками. В нашей стране есть еще множество исторических и культурных объектов, среди которых Храм Атешгях в Баку, мавзолеи в Нахчыване, оборонительные сооружения на берегу Каспия, архитектурные памятники в Ордубаде, Шамахы, Губе, Лянкяране, Загаталы и других городах и регионах, которые также достойны включения в список Всемирного культурного наследия UNESCO", - полагает автор.

По мнению Багирзаде, Баку с его уникальными особенностями заслуживает большего и имеет для этого возможности.

"Я даже предлагаю один из офисов ЮНЕСКО открыть в Баку, причем построить для этого новое здание в футуристическом стиле, где будут проходить различные международные встречи и конференции. Это также послужит большой пропаганде Азербайджана. Как говорил британский писатель Джозеф Киплинг "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись", но Баку опровергает эту фразу, воплотив в себе яркую модель гармонии Запада и Востока и доказав это всему миру", - отметил артист.

Включение в список ЮНЕСКО обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки объектов всемирного культурного и природного наследия, в первую очередь, из Фонда всемирного наследия. По его словам, государству принадлежит огромная роль в сохранении и пропаганде культуры, искусства и национального наследия.

"В Азербайджане успешно осуществляется государственная политика по охране объектов всемирного наследия. Высокая международная оценка и признание заслуг нашей страны является ярким тому свидетельством. Хотелось бы отметить, что в этом процессе должен принимать участие каждый гражданин нашей страны и соотечественники, которые живут в других странах. Неправильно все перекладывать на плечи правительства. Каждый, кто любит свою страну, чтит историю, традиции и думает о будущем, должен прилагать всесторонние усилия во имя Азербайджана", - добавил Бахрам Багирзаде.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!