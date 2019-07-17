На территории Шахдагского зимне-летнего туристического комплекса организован пятидневный молодежный лагерь YayFest, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект реализуется Фондом молодежи, Государственным агентством по туризму и Союзом студенческих организаций Азербайджана, а также молодежным движением "Cavan".

В проекте принимает участие более 500 представителей молодежи из Баку и регионов, прошедших конкурсный отбор. Молодежь живет в палатках, адреналину добавляют обучение прыжкам с парашютом, полеты на вертолете, управление беспилотными самолетами и военной техникой, которые проводятся силами специального назначения Государственной пограничной службы. В ходе фестиваля проводятся тренинги, семинары, дискуссии и встречи, посвященные истории, культуре, науке, социальным медиа, инновациям, военно-патриотической сферам и другим темам. Организованы различные спортивные соревнования и развлекательные мероприятия. Мероприятия проходят с участием экспертов, специалистов в различных областях и медийных личностей.

Главная цель - плодотворная организация досуга молодежи, пропаганда патриотизма, просвещения и здорового образа жизни.

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