Древний город Шабран некогда был крупным политическим и торговым центром Азербайджана. Построен он был Шахом Хосровом Анушериваном из династии Сасанидов.

Руины Шабрана были обнаружены в 30-х годах прошлого века. Сегодня на этой территории обнаружены более 150 исторических и культурных памятников различных эпох. Проводимые на территории археологические раскопки доказывают, что город имеет очень древнюю историю. Обнаруженные в Шабране предметы дают основание говорить о совместном проживании в те далекие времена мусульман, христиан и иудеев.

Как показывают раскопки, в Шабране были развиты ремесла, градостроение, на территории города обнаружено множество архитектурных построек. По древнему водопроводу в город поступала питьевая вода, где она собиралась в специальные хранилища. Благодаря этому город мог долгое время оставаться в осадном положении. В 11-13 веках в редких городах имелась канализационная система, а в Шабране она существовала. Именно в этом городе производили красный кирпич, активно применявшийся в строительстве. Для определения пробы золота здесь имелись специальные камни, что оценивается историками, как интересный факт.

Вокруг Шабрана до сих пор ходят всевозможные легенды. Согласно одной из них, здесь зарыто золото, которое могли перевезти 40 верблюдов.

В 2003 году город Шабран был объявлен историко-культурным заповедником, а через несколько лет район получил свое историческое название - Шабранский.

Отметим, что в 2011 году Шабран был провозглашен "Столицей легенд Азербайджана".

Фото: Ирина Гасанова

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