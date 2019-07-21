Шамахы - древний азербайджанский город, которому, по некоторым сведениям, не менее 3000 лет. Здесь имеется все для развития туризма - мягкий климат, живописная природа, уникальные ландшафты, большое количество потрясающе красивых историко-архитектурных памятников. Если прибавить к этому множество зеленых парков, уютные кафе и рестораны, фешенебельные отели и базы отдыха, то становится понятным, что Шамахы по праву считается одним из туристических центров Азербайджана, привлекающим большое число посетителей со всего мира.

Однако мало кто знает, что здесь водятся полосатые гиены, в одном из ресторанов посетителей обслуживает самый пожилой официант Азербайджана, в Шамахинской обсерватории установлен телескоп с лучшей в мире линзой Карла Цейса, а 3 деревни населены преимущественно молоканами. Кроме того, мы разыскали шамахинскую семью, в которой хранятся настенные часы с боем, подаренные шамахинскому меценату Махмуду Аге писателем Александром Дюма.

Скатерть-самобранка и молоканская лапша

Шамахинцы по натуре гостеприимный и веселый народ. Здесь бытует такая шутка: шамахинец всегда спросит у нагрянувших гостей - не хотят ли те чаю? И вне зависимости от ответа, к столу будет подан чай со сладостями. Это называется "предложение по-шамахински"! Однако, не чаем единым... как говорится, славится дом шамахинца. Азербайджанская кухня - одна из самых интересных и самобытных на Востоке, очень вкусна и разнообразна. Ее блюда могут отличаться в зависимости от регионов страны. Вот и в Шамахинском районе есть свои предпочтения и особенности в приготовлении блюд национальной кухни.

Шамахинская кулинария очень насыщена и знаменита своими 46-ю разновидностями плова, 14-ю видами долмы, 16-ю разновидностями кебаба (шашлыка), 12-ю разновидностями гутабов (национальные блины с зеленью или мясом). Чтобы продемонстрировать богатство шамахинской кухни, достаточно упомянуть один факт из ее истории. В 1662 году, когда известный английский путешественник и купец Энтони Дженкинсон посетил правителя Ширвана Абдуллу Хана Устайли, он был поражен разнообразием национальной кухни. Хан пригласил его к обеду и предложил 290 видов национальных горячих и холодных блюд, салатов, острых закусок и деликатесов.

Среди самых распространенных сегодня в Шамахы национальных блюд можно упомянуть шуют плов (плов с сушеным укропом, фасолью и жирным мясом ягненка), парча бозбаш (суп с кусковым мясом), долму из виноградных листьев (здесь ее особенно мелко заворачивают), сябзи (сезонное блюдо - мясо, жареное с зеленью), шашлыки. На десерт вам предложат лимонный шербет с добавлением семян кинзы и суджук на тарелке. Последнее блюдо готовится из пшеничного крахмала ручного приготовления, с добавлением сахара, грецких и лесных орехов.

В Шамахы большое количество различных кафе и ресторанов, особенно придорожных, где вам предложат отведать все разнообразие местной кухни. Одно из таких заведений - ресторан "Bənövşə", функционирует более 50 лет и известен еще с советских времен: тогда сюда часто наведывались туристы, знаменитости и партийная элита. Уже более 40 лет в этом ресторане трудится Вагиф Оруджев, которого можно назвать ветераном среди официантов, а возможно, и старейшим работающим официантом Азербайджана (общий стаж - более 45 лет!). Сегодня 67-летний старожил делится секретами своего ремесла с представителями молодого поколения.

Азербайджанцы во все времена славились гостеприимством и доброжелательностью. Недаром сегодня Азербайджан входит в пятерку самых толерантных стран мира. История знает немало примеров, когда переселенцы из других стран обретали в Азербайджане вторую Родину. Достаточно назвать немецких колонистов Шамкира и Гёйгёля, русских молокан Исмаиллы, Шамахы и Гедабека.

В Шамахы молокане впервые переселились в 1814 году из Тамбовской, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей России. Здесь они обосновались в основном в трех деревнях - Чухурюрд, Нагарахана и Гызмейдан (Астрахановка). Наибольшее число молокан проживало и проживает до сих пор в Чухурюрде.

Шамахинское село Чухурюрд (Çuxuryurd) располагается в 10 км от центра Шамахы в красивейшем горном урочище на берегу чистого озера. В лучшие времена здесь только молокане и жили. Так, в 1985 году здесь насчитывалось 450 молоканских дворов, это более 2000 жителей. В наши дни здесь многое изменилось, но остался неповторимый колорит архитектуры, старых традиций и уникальной природы.

Переселенцы привезли в Азербайджан свои традиции - песнопения, рукоделие и кулинарию. Пожалуй, именно это можно считать "визитной карточкой" шамахинских и, в частности чухурюртских молокан. Например, кулинарной особенностью здешних молокан и сегодня является приготовление "молоканской лапши" - тонко раскатанного и мелко порезанного в диаметр спички теста, длиной до 60-70 сантиметров. Тонкая лапша сопровождает молоканскую семью и в дни праздников, и в дни траура.

В настоящее время в Чухурюрде проживает 56 молокан, остальные разъехались кто куда в 90-е годы прошлого столетия. В свое время уехала в Россию и коренная жительница Чухурюрда Ольга Ивановна Юрина, однако, спустя восемь лет вернулась на Родину. Сюда ее тянуло постоянно, только здесь, в родном селе, с родными людьми она счастлива. Другая жительница Чухурюрда - Нина Ивановна Свихнушина, никогда не уезжала и покидать родное село не собирается. У нее прекрасный ухоженный двор, свое небольшое хозяйство, работа. Дочь Анастасия учится в России, в Великом Новгороде, однако регулярно возвращается в родное село на каникулы. Удивительный контраст - красивая голубоглазая с русыми волосами Анастасия, родившаяся и выросшая в Чухурюрде, в совершенстве, без акцента говорит как по-русски, так и по-азербайджански.

Ужасы нашего городка и эксклюзив от Карла Цейса

По соседству с Чухурюрдом, примерно в 15 км от города, находится село Нагарахана (Nağaraxana), оно же - бывшая Кировка, оно же - Марьевка - еще одно известное место сосредоточения молокан в Шамахы. Правда, сегодня русских здесь осталось всего-то человек 30-35 - остальные в свое время разъехались.

С селением Нагарахана связано жуткое предание, правда, к молоканам не имеющее никакого отношения. Рассказывают, что в стародавние времена сюда приезжали торговать индийские купцы. И вот однажды один такой купец здесь, вдали от родины, заболел и скончался. А по индусским законам, покойников положено сжигать, причем не одних, а вместе с женами или какими-либо другими согласными на самопожертвование женщинами - якобы, чтобы на том свете было кому об усопшем заботиться. Но где в Шамахы сыщешь такую женщину? Земляки покойника сбились с ног в поисках подходящей кандидатуры и, наконец, нашли одну женщину, как говорят, слабую умом. И вот в день кремации жертву привязали к костру, а чтобы заглушить неминуемые крики несчастной, местность окружили сто мужчин с национальными барабанами - нагара. Грохот ста барабанов еще долгое время эхом разносился в окрестных горах. Так за селом и закрепилось название - Нагарахана, т.е. место нагаристов...

Одной из самых известных достопримечательностей Шамахы издавна является живописное местечко Пиркули, расположенное на высоте 1400 метров. Зимой оно привлекает любителей лыжных прогулок и горнолыжного спорта, а летом является излюбленным местом для пикников. Здесь находится Пиркулинский заповедник, известный своей реликтовой растительностью, грабовыми, дубовыми, буковыми лесами и рощами ягодного тиса, в которых водятся косули, кабаны, серны, туры. Встречаются также бурый медведь, и, кто бы мог подумать - полосатая гиена! Да-да, та самая гиена, которая в Африке воюет за добычу со львами, обитает и в Азербайджане! К сожалению, в настоящее время полосатая гиена на Кавказе принадлежит к видам, которым грозит полное вымирание, и внесена в Красную книгу.



Отметим, что в 2008 году Пиркулинский заповедник был включен в состав Шахдагского Национального парка, ныне охватывающего территории Шамахинского, Губинского, Гусарского, Исмаиллинского, Габалинского, Огузского и Шабранского районов - это самый большой Национальный парк страны.

Пониженная запыленность атмосферы и преобладающее количество ясных дней в году стали основной причиной открытия в 1960 году в Пиркули одной из самых значимых обсерваторий бывшего СССР - Шамахинской астрофизической обсерватории. Она оснащена современным оборудованием, шестью телескопами (2 для наблюдения за солнцем и 4 - для звезд и других небесных тел), среди которых и один из крупнейших телескопов на территории бывшего Советского Союза, диаметр зеркала которого составляет 2 метра. Это самый большой телескоп из установленных в мусульманских странах.

Сотрудники обсерватории утверждают, что для транспортировки такой гигантской линзы и всего остального оборудования потребовался целый железнодорожный состав. Ведь общий вес телескопа - 85 тонн! А вес купола, водруженного над телескопом, - 200 тонн. Линза для телескопа изготовлена компанией Карла Цейса. Всего этой компанией было произведено 4 таких линзы. Одна из них установлена в Шамахы, а остальные - в Германии, Чехии и Болгарии. Причем специалисты признают, что шамахинская линза - самая лучшая по своим техническим характеристикам, поскольку линза такого диаметра - товар штучный и может сильно разниться по шлифовке, вкраплениям воздуха и т.п.

В 1981 году обсерватории было присвоено имя средневекового азербайджанского математика, физика и астронома Мухаммеда Насреддина Туси. Огромную роль в основании обсерватории сыграл известный азербайджанский учёный Юсиф Мамедалиев. Основанный при обсерватории поселок для проживания сотрудников был назван именем Юсифа Мамедалиева.

С сентября 2008 года по распоряжению Президента Азербайджана были начаты капитальные ремонтно-строительные работы и модернизация научно-технического оборудования Шамахинской астрофизической обсерватории, которые завершились в 2013 году.

При обсерватории действует музей. Кстати, говорят, в ясном ночном небе над обсерваторией можно даже невооруженным глазом рассмотреть знаменитый Млечный путь.

Музыкальный феномен, Махмуд Ага и часы без кукушки

Хорошо известно, что Шамахы - кузница талантов. Отсюда родом целая когорта выдающихся деятелей культуры и науки Азербайджана, и не только классиков. Наш современник - Антик Сеидов, в прошлом нагарист одного из самых известных азербайджанских исполнителей мугамов Алима Гасымова (тоже, кстати, шамахинца) отличился тем, что изобрел уникальную музыкальную установку, на создание которой ушло более 15 лет. Не имеющий аналогов в мире инструмент, названный в честь его создателя "Антик", представляет собой трехкомпонентную барабанную установку, на которой не просто можно отбивать ритм... а играть мелодию! Первый ее компонент состоит из 36 небольших барабанов - нагара, разделенных по тональности на 3 октавы. Два других компонента однооктавные и предназначены для аккомпанемента. Антик Сеидов записал на этой установке в сопровождении традиционных инструментов - рояля, скрипок, гармони, зурны, несколько своих произведений, вокальные партии которых исполнила его дочь. Послушать их можно на YouTube, если в строке поиска задать слова Ehli Quran. А вживую посмотреть выступление ансамбля уникума можно на сцене актового зала шамахинского Центра детского творчества, одним из педагогов которого Антик Сеидов является.

Традицию покровительствовать искусствам в Шамахы заложил Махмуд Ахмед ага оглу Мамедзаде (1826-1896) - знаменитый землевладелец, меценат, создавший музыкально-поэтические собрания (меджлисы) во 2-ой половине ХIХ века, сыгравшие важную роль в развитии искусства певцов-ханенде Ширванской зоны. Эти собрания часто так и назывались - собрания Махмуд ага. В тот период все знаменитые ханенде и таристы Кавказа участвовали в этих собраниях Махмуд ага. Слух о музыкальных меджлисах Махмуд ага распространился не только по всему Кавказу, но и далеко за его пределами. Неудивительно, что многие путешественники, приезжавшие в Шамахы во второй половине ХIХ века, останавливались в доме Махмуд ага. Среди них были русский художник князь Гагарин и французский писатель Александр Дюма.

Побывавший в гостях у Махмуда Ага в ноябре 1858 года Дюма был поражен его усадьбой и в особенности музыкальным меджлисом. Дюма так описывал свои впечатления: "Во время нашей прогулки по базару мы получили приглашение: богатый шамахинский азербайджанец Махмуд-бек позвал нас на персидский ужин и на вечер с баядерками (придворные танцовщицы - прим. ред.). Мы явились к Махмуд-беку. Дом его - одно из самых очаровательных азербайджанских зданий, какие я видал от Дербента до Тифлиса. Мы вошли в залу, убранную совершенно в восточном вкусе. Простые, но богатые украшения нельзя передать на бумаге. Все гости сидели на атласных подушках с золотыми цветами, покрытыми тюлевыми наволочками, что придавало самым ярким цветам чрезвычайную приятность и нежность. В глубине, во всю длину огромного окна, сидели три танцовщицы, и пять музыкантов".

Дюма в гости к Махмуду ага пришел не с пустыми руками и подарил хозяину большие настенные часы с боем, которые привез из Франции. Любопытно, что эти часы до сих пор хранятся в одной шамахинской семье. Сюзан Пашаева - милая пожилая женщина, утверждает, что получила эти часы от своей свекрови. Той, в свою очередь, часы достались от мужа, которому их подарил сам Махмуд ага. Так или иначе, эти часы фирмы Le Roy a Paris (наиболее известный бренд конца XIX века среди настенных часов), произведенные во Франции, до последнего времени исправно ходили и оповещали время мелодичным боем, разве что кукушка не выскакивала. Однако лет десять назад часы стали барахлить, и хозяевам пришлось обратиться к часовщику, который диагностировал поломку, но не устранил ее ввиду отсутствия необходимой детали на замену. Владельцы часов не стали продолжать поиски детали, и теперь часы висят на стене в качестве дорогой сердцу и взору бесценной реликвии.

Вместо послесловия

В Шамахы во все времена рады путешественникам и отдыхающим. Здесь хорошо развита инфраструктура сферы гостеприимства: построено множество гостинец - от фешенебельных 5-звездочных отелей до небольших уютных гостевых корпусов и коттеджей, действуют многочисленные зоны отдыха, кафе и рестораны. Посетителей ждут ухоженные парки, спортивные комплексы, музеи, Дома культуры и Центры творчества. Одним словом, Шамахы заслуженно является центром притяжения для туристов, к встрече которых, по чести сказать, она готова на все 100%!

О проекте

Напомним, что в 2014 году проводился проект по составлению туристических путеводителей по регионам Азербайджана, организованный при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики. В рамках проекта журналист Эмиль Эюбов вместе с фотографом и гидом объездили ряд крупных регионов Азербайджана, чтобы ознакомить туристов с необъятным потенциалом этих мест.

В настоящее время изданы на нескольких языках и доступны для приобретения путеводители по Губе, Гусару, Хачмазу, Габале, Исмаиллы, Масаллы, Мингячевиру. Готовятся к печати издания, посвященные Шеки, Гяндже, Шамкиру, Шамахы и другим городам и регионам Азербайджана.

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