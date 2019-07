Möhtəşəmliyi ilə 1 dəqiqəlik 120° panaromik görüntüsü ilə Çıraqqala. Tarixdən qalan izlərin günəşin batışı ilə yoğrulduğu an. IV-VI əsr. Şabran Fikirlərinizi yazmağı və paylaşmağı unutmayınız ✌ Sunset and amazing 120° panaromic Chiraggala view at 1 minute. IV-VI century. Shabran/Azerbaijan Dji Mavic 2 Pro + PolarPro ND & Color Grading by Adobe Premiere Pro with Filmconvert @djiglobal @airvuz @polarpro @filmconvert @moodygrams @artofvisuals @agameoftones @ourmoodydays @dscvr.mood @caucasianexplorers #caucasianexplorers

