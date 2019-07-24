Природа Азербайджана поражает своей красотой. Горы, реки, леса, природные источники, невероятные пейзажи привлекают не только местных, но и туристов. Также природа привлекает фотографов.

Известный азербайджанский фотограф Рустам Магеррамов - один из тех, кто путешествует по стране в поисках красивых кадров и делится с пользователями соцсети Instagram великолепными видами.

Недавно он представил своим подписчикам захватывающее видео, сделанное с помощью дрона. На нем показан памятник V-VI века "Чираггала", который находится на территории Шабранского района Азербайджана.

Эта крепость была воздвигнута в IV- VI веках нашей эры на высоте 1232 метров над уровнем моря. Вместе с Бакинской и Дербентской крепостями входила в мощнейшую систему прикаспийских оборонительных сооружений, являлась основным элементом Гильгильчайской оборонительной стены. Выполняла оборонительную функцию до XVIII века.

Н. Гасымова

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