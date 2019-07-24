Захватывающе: Азербайджанский фотограф снял невероятную крепость "Чираггала" - ВИДЕО
Природа Азербайджана поражает своей красотой. Горы, реки, леса, природные источники, невероятные пейзажи привлекают не только местных, но и туристов. Также природа привлекает фотографов.
Известный азербайджанский фотограф Рустам Магеррамов - один из тех, кто путешествует по стране в поисках красивых кадров и делится с пользователями соцсети Instagram великолепными видами.
Недавно он представил своим подписчикам захватывающее видео, сделанное с помощью дрона. На нем показан памятник V-VI века "Чираггала", который находится на территории Шабранского района Азербайджана.
Эта крепость была воздвигнута в IV- VI веках нашей эры на высоте 1232 метров над уровнем моря. Вместе с Бакинской и Дербентской крепостями входила в мощнейшую систему прикаспийских оборонительных сооружений, являлась основным элементом Гильгильчайской оборонительной стены. Выполняла оборонительную функцию до XVIII века.
Möhtəşəmliyi ilə 1 dəqiqəlik 120° panaromik görüntüsü ilə Çıraqqala. Tarixdən qalan izlərin günəşin batışı ilə yoğrulduğu an. IV-VI əsr. Şabran Fikirlərinizi yazmağı və paylaşmağı unutmayınız ✌ Sunset and amazing 120° panaromic Chiraggala view at 1 minute. IV-VI century. Shabran/Azerbaijan Dji Mavic 2 Pro + PolarPro ND & Color Grading by Adobe Premiere Pro with Filmconvert @djiglobal @airvuz @polarpro @filmconvert @moodygrams @artofvisuals @agameoftones @ourmoodydays @dscvr.mood @caucasianexplorers #caucasianexplorers
A post shared by Rustam Maharramov (@rustammaharramov) on Jul 16, 2019 at 11:04am PDT
Н. Гасымова
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре