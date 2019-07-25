Гобустанский государственный исто­ри­ко-ху­дожественный заповедник - археологический памятник, расположенный к югу от Баку, на территории Гарадагского и Абшеронского районов. Это местность, покрытая невысокими скалами и тянущаяся от юго-восточных склонов Большого Кавказского хребта до побережья Каспийского моря.

Площадь заповедника составляет 537 гектаров. Территория полна артефактов, рассказывающих о древнейшей истории Азербайджана.

В горах Гобустана под названиями Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шыхгая сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов - наскальные изображения, стоянка человека, надгробные памятники и др. Здесь находятся также остатки большого доисторического кромлеха.

Рисунки были найдены на трех участках скалистого плато, а обнаруженные здесь же некогда обитаемые пещеры, следы поселений и усыпальницы указывают на густую заселенность этой территории в период между верхним палеолитом и средневековьем.

В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включен в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Максим Скупов

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