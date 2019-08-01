Туристический маршрут Губа-Хыналыг является самым популярным направлением для путешествий среди туристов, приезжающих в северный регион нашей страны.

Леса, обладающие восхитительной природной панорамой, река Гудъялчай, которая течет по склонам гор, древнее село Хыналыг, расположенное между обрывистыми скалами Кавказских гор и известное во всем мире своей уникальностью и пленительными пейзажами, привлекают туристов.

Во время путешествия по туристическому маршруту Губа-Хыналыг туристы за короткое время несколько раз могут наблюдать изменение климатических условий. Потому что во время путешествия в этом направлении гости преодолевают километры пути обрывистыми скалами Кавказских гор.

Часть дороги простирается по берегу бурно текущей реки Гудъялчая вдоль склона горы. Большинство туристов, направляющихся в село Хыналыг, не может остаться равнодушным к этим потрясающим природным пейзажам. По пути они неоднократно останавливают свои автомобили, восхищаются природой, делают видео и фотоснимки, с которыми затем делятся в социальных сетях с друзьями. В большинстве случаев им приходится продлевать срок путешествий.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает фоторепортаж, который позволит совершить виртуальное путешествие от села Хыналыг в направлении Губы и лицезреть восхитительную красоту в объятиях обрывистых скал Кавказских гор.

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