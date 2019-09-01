Каждый день Азербайджан преподносит мне свои волшебные подарки. Каждый день я убеждаюсь, в какой я удивительной стране.

Вы были когда-нибудь в селе Киш Шекинского района? Удивительно то, что мало кто из моих знакомых посетил это волшебное место Азербайджана. Кто-то слышал о Кише, но при посещении города Шеки так и не попал туда. Поэтому хочу сказать всем: друзья, независимо от того, иностранец вы или азербайджанец, посетите это красивое местечко. Если у вас есть хотя бы маленькая возможность и немного времени, не задумываясь, садитесь в машину или на поезд и поезжайте.

Мы отправились в наше очередное приключение по Азербайджану на поезде, и это было очень интересно. Поезд отправляется в 21:15 от центрального железнодорожного вокзала в Баку. И в 7 утра вы в городе Шеки.

На вокзале всегда есть водители, которые за минимальную плату довезут вас до Киша. И пока вы едете, вас сопровождает невероятный рассвет, удивительная красота утреннего солнца.

В то утро погода была благосклонна к нам. По мере приближения к селу, горы вокруг нас становились все выше и выше. Сколько бы вы ни читали в медиа об этой красоте, то, что вы увидите своими глазами, неописуемо. Разве можно описать тот прозрачный и насыщенный лесными ароматами воздух? Разве можно описать всю красоту гор словами? Разве можно описать улыбки, которыми местные жители провожают туристов. Мы - с большими рюкзаками на спинах, с висящими на груди фотоаппаратами, одетые в протертые джинсы и толстые свитера. Мы как инопланетяне среди всей этой красоты и простоты.

Нашей целью была древняя албанская церковь, находящаяся в этом селе, о которой так много пишут, говорят и рассказывают. При въезде в Киш, мы попросили нашего водителя остановиться и пошли к церкви пешком. Нас ждал крутой подъем под тяжестью рюкзаков и техники.

Улицы в Кише - из речного камня, так как его здесь очень много. Советую путешественникам надевать удобную обувь, а каблучки оставьте для светских приемов. Речной камень здесь присутствует везде. Им вымощены улицы, из него поднимают заборы вокруг своих домов жители села, и даже дома построены из этого красивого камня.

Идти в гору не так уж и легко, особенно нам - жителям мегаполиса. Ведь город нас избаловал своими приспособлениями под названием лифт. Но это стоит того! Пока мы шли, село просыпалось. Мимо нас проходили удивительно симпатичные бурёнки, они направлялись на пастбище. По некоторым улочкам Киш текут маленькие ручейки. Здесь человек живет в глубоком уважении к природе. Люди проделали в своих заборах проемы, через которые эти ручейки бегут вниз по улицам. Поднимаясь, мы то и дело перескакивали через эти ручейки, уступая им дорогу, уступая дорогу природе.

И вот, в конце одной из улочек мы увидели нашу заветную цель, древнюю албанскую церковь. Она словно поднялась из недр земли на фоне гор. Наверное, это самое необычное место в Кише. Вокруг церкви красивый кованный забор. Внутри сад наполнен деревьями и цветами. За церковью присматривают местные жители. Если бы вы только могли понаблюдать, с каким уважением и с какой любовью люди ухаживают за этим местом. Церковь давно не действует, внутри нее располагается музей.

Киш - удивительное место! Там поражает все - природа, здания, горы, удивительные истории, которые рассказывают местные жители об этом месте. Внутри церкви есть стена, о которой ходят легенды. Рассказывают, что если у женщины долгое время не появляется малыш, она должна прийти сюда, принести с собой монетку и, загадывая желание, приставить монетку к стене. Но загадывать надо со всей душой и верой, и тогда ваша монетка приклеивается к стене. Моя монетка не сразу приклеилась, может от легкого дрожания моих рук из-за волнения, которое меня обхватило в этом святом месте. Но монетка моего супруга приклеилась. Я не знаю, что это - волшебство или какая-то божественная сила, но факт остался фактом.

В церкви мы встретили женщину, которая рассказала нам об этом чуде. Ее монетка приклеивалась сразу. Пока она держала ее, постоянно повторяла одну фразу: "Во имя Господа Бога!" Эта женщина была мусульманкой. Мы стояли втроём, я - христианка, мой супруг и эта простая женщина - мусульмане. Мы стояли в Божьем храме, и все мы были равны перед Создателем. Сбудутся загаданные желания или нет, мы не знаем, но надо верить...

Вы думаете, на этом чудеса закончились? Нет... Когда мы вышли во двор церкви, нам показали еще одно чудо - Камень желания. Говорят, сюда привозят маленьких деток, страдающих разными трудно- и неизлечимыми болезнями. Их оставляют посидеть на камушке, а родители молятся и просят у Всевышнего благословения. Здесь в этом необычном месте человек заряжается необыкновенной силой - душевной силой. Вы можете посидеть на скамеечке во дворе и насладиться великолепным пейзажем вокруг, вдохнуть эту жизнь. Я думаю, что и в те давние времена, когда начинали строить этот храм, здесь было так же красиво. Поэтому и построили его здесь, на фоне Кавказских гор. Какой синхрон между человеком и природой! Здесь вы не увидите ничего лишнего - горы, храм, Киш, люди, ручейки по улицам из речного камня, воздух, солнце. Абсолютная идиллия.

Если вы проголодались, то вокруг масса больших и маленьких заведений, где можно вкусно поесть. А как тут не попробовать местный супчик из домашней курочки и не отведать домашнего кизилового напитка? Уверяю вас, это вкусно.

Хочу выразить огромную благодарность нашей хозяйке, директору церкви-музея Ильхаме ханум и ее супругу Алим муаллиму за их гостеприимство. Вечером нас угощали удивительно вкусным чаем, приготовленным на печке на дровах. Не хватает слов, чтобы описать ту душевную обстановку, что царит в их доме. Мы сидели за большим овальным столом. Рядом горела печка, изредка потрескивая дровами. В хрустальных стаканах сверкал горячий чай. На столе стояли хрустальные вазочки с разными домашними вкусностями - вареньем разных видов, домашним медом, печеньем.

После долгого чаепития, мы вышли во двор подышать чистейшим горным воздухом. Вы когда-нибудь замечали, какое небо бывает в таких местах ночью? Такое небо вы можете увидеть только в горах. Вдыхая немного морозный воздух, мы стояли на террасе дома и рассматривали ночной Киш. Словно кто-то рассыпал домики села по склонам гор. Здесь настолько тихо, что у нас, привыкших к вечному шуму городской суеты, с непривычки немного кружилась голова. Вдруг далеко, со стороны гор мы услышали вой волков. И деревенские собаки в ответ одна за другой объединились в один большой хор. Они словно предупреждают друг друга об опасности. Вечные враги - собака и волк.

И вот наступило утро. Говорят, что когда человек спит на новом месте, то обычно не сразу может уснуть. Здесь все наоборот. Это был самый крепкий сон в моей жизни. Может, это долгие прогулки по Кишу или чистый воздух утомил нас, а может, это волшебное место нас убаюкало. Я спала как младенец. Нас ждал самый вкусный деревенский завтрак и стакан горячего чая с домашним медом, и долгая дорога, - обратно в суету городской жизни.

Посетите это место в Азербайджане. И не просто из-за чудес, которые здесь происходят, а просто для того, чтобы вдохнуть этого волшебства, этого воздуха. Прогуляйтесь по крутым улочкам. Пробегающие мимо дети будут вам кричать "Привееет!". Пожилые люди будут с вами здороваться, слегка кланяясь, и обязательно остановятся расспросить вас, откуда вы и нравится ли вам здесь. Они пожелают вам доброго пути и пригласят посетить их село зимой, когда морозы здесь опустятся до -17 -20 и снега насыплет по самую грудь.

Спасибо тебе, Азербайджан, за то, что приоткрываешь предо мной, болгаркой, двери своих тайн.

Я еще не знаю, куда меня поведет объектив моего фотоаппарата дальше, но я точно знаю, что на этой земле - земле Азербайджана, есть еще чудеса, которые стоит увидеть нам с вами, друзья мои.

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