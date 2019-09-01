https://news.day.az/society/1152230.html В Азербайджане начинается месяц Мухаррам
День Ашура придется в этом году на 10-е сентября.
В Азербайджане начинается месяц Мухаррам
Сегодня в Азербайджане начался священный месяц Мухаррам.
Как сообщает Day.Az, согласно фетве, изданной Управлением мусульман Кавказа, первый день священного месяца Мухаррам приходится на 1 сентября 2019 года по григорианскому календарю. Начало священного месяца Мухаррам знаменует собой наступление нового 1441 года по Хиджре у мусульман.
День Ашура придется в этом году на 10-е сентября.
В день Ашура в мечетях столицы и регионов будут проводиться акции по сдаче крови.
Месяц Мухаррам заканчивается 29 сентября, в тот же день начинается месяц Сафар, который завершится 29 октября.
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