Минувшим вечером на территории Губинского района автомобиль сбил 3 пешеходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП зарегистрировано в селе Нугеди-2.

По сообщению, автомобиль сбил стоявших на обочине Азизова Гусейна Эльмар оглу 2003 г.р., Керимова Фатали Совгат оглу 2000 г.р. и 19-летнего Джавадова Наиля Гадир оглу.

Все трое пострадавших госпитализированы с различными травмами в центральную районную больницу.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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