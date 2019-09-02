https://news.day.az/society/1152319.html Страшное ДТП в Губе: автомобиль сбил 3 пешеходов
Страшное ДТП в Губе: автомобиль сбил 3 пешеходов
Минувшим вечером на территории Губинского района автомобиль сбил 3 пешеходов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП зарегистрировано в селе Нугеди-2.
По сообщению, автомобиль сбил стоявших на обочине Азизова Гусейна Эльмар оглу 2003 г.р., Керимова Фатали Совгат оглу 2000 г.р. и 19-летнего Джавадова Наиля Гадир оглу.
Все трое пострадавших госпитализированы с различными травмами в центральную районную больницу.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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