В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом. 

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, происшествие зарегистрировано на улице Сахиль, на дороге Джорат-Новханы. 

По сообщению, автомобиль сбил переходившего дорогу Аббасова Огтая Газанфар оглу 1945 г.р. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. 

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. 

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