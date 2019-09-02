https://news.day.az/society/1152323.html В Сумгайыте насмерть сбит пешеход
В Сумгайыте насмерть сбит пешеход
В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, происшествие зарегистрировано на улице Сахиль, на дороге Джорат-Новханы.
По сообщению, автомобиль сбил переходившего дорогу Аббасова Огтая Газанфар оглу 1945 г.р. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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