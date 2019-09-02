В 1989 г. Внешторгиздат выпустил по заказу Академии Наук Азербайджана серию "Памятники материальной культуры Азербайджана". Один комплект из серии был посвящен археологическим находкам на Каспийском побережье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, музей истории Азербайджана АН АзССР с 1969 года проводил подводные и прибрежные историко-археологические исследования на азербайджанском побережье Каспийского моря. В ходе экспедиций была выявлена и локализована историческая область Ширвана - Гуштасфи, которая занимала обширную зону в устье реки Куры. На древних руслах этой реки и у побережья зафиксированы археологические памятники - городища Бяндован I и Бяндован II.

С первым памятником (Бяндован I) XI-XIII вв. локализуется средневековый город Гуштасфи, со вторым (Бяндован II) IX-XII вв. - средневековый город Мугань. Здесь было сосредоточено крупное керамическое производство. Здесь был обнаружен ряд гончарных печей и собрано большое количество простой и глазурованной керамики.

Обнаруженные фрагменты посуды, наличие гончарных печей и набора гончарного припаса позволяют говорить о местном производстве простой керамики в городищах Бяндован I и Бяндован И, хотя оно аналогично производству других керамических центров средневекового Азербайджана (Байлакана, Шемахи, Кабалы, Шабрана) и имеет те же традиции.

Большую часть находок городищ Бяндован I и Бяндован II составляет поливная керамика, причем керамика городища Бяндовян II отличается от керамики городища Бяндован I как по времени изготовления, так и по технике глазурования и орнаментики.

Поливная керамика из городища Бяндован II относится к IX-ХII вв. и состоит из чаш и блюд на каблучном и кольцевом поддоне. В обжиге эта керамика имеет черепок красного и розового цвета. В подглазурной росписи применялся белый ангоб и марганец. Орнаментика однообразна и состоит, в основном, из сочетания дуг, овалов и кругов, применялся также и точечный орнамент. Реже встречается полихром ная красноглиняная глазурованная посуда с гравированным рисунком, расписанная окислами железа, меди и марганца.

Поливная керамика из городища Бяндован I датирована XII-ХIII вв., временем расцвета здесь керамического производства. Она отличается локальными особенностями, многообразием форм и орнаментики. Днища многих блюд и чаш украшены изображениями птиц и животных.

Очень распространенным было изображение в центре керамического блюда голубя или павлина - символов бессмертия. Часто встречаются изображения львиц или гепардов с загнутыми хвостами кверху, стилизованные под "буту". Прекрасно передана на одном из фрагментов днища фигура оленя с разветвленными золотистыми рогами. На другом блюде в динамичном прыжке застыла лань. Так реалистично передать изображение животного в движении мог только опытный художник.

Керамисты городища Бяндован I были замечательными мастерами своего дела. Создавая изделия, они использовали различные приемы украшения этих изделий, наносили растител ьно-геометри ческий орнамент. Используя всего четыре краски - желтую, зеленую, коричневую и фиолетовую, художники создавали удивительную по красоте гамму. Замечена свободная манера письма, хотя мастера и придерживались, очевидно, традиционно выработанных стандартов.

На днищах изделий поливной керамики ставились разнообразные клейма. Имеются локальные клейма с изображением льва на фоне восходящего солнца, собаки, голубя, джейрана, всадника. Часть клейм имеет аналогии с клеймами из средневековых городов Азербайджана (Байлакана, Кабалы, Баку, Шемахи, Шабрана).

Некоторые фрагменты поливной керамики имеют на поверхности надписи, донесшие до нас отрывки из восточной поэзии, а также всевозможные пожелания покупателю. Интересен фрагмент надписи: "Пока с тобой труд и наука...".

Найденная керамика свидетельствует о высокой городской культуре средневекового Азербайджана.

Керамическая глазурованная крышка (12-13 вв.) - Бяндован 1

Керамическая крышка с налепным орнаментом (12 в.) - Бяндован 1

Керамические светильники (12-13 вв.) - Бяндован 1

Керамический кувшин с носиком (12-13 вв.) - Бяндован 1

Керамический светильник чирах (12-13 вв.) - Бяндован 1

Лепная керамическая чаша (12-13 вв.) - Бяндован 1

Поливная керамика с изображением животного (12-13 вв.) - Бяндован 1

Поливная керамическая подставка (12-13 вв.) - Бяндован 1

Поливные чаши с изображением животных (12-13 вв.) - Бяндован 1

Поливные чаши с изображением птиц и животных (12-13 вв.) - Бяндован 1

Фрагмент керамической поливной чаши с надписью на фарси - Бяндован 1

Фрагмент поливного блюда с изображением птицы (12-13 вв.) - Бяндован 1

Фрагмент поливной чаши с изображением гепарда (12-13 вв.) - Бяндован 1

Фрагмент чаш и блюд с растительным и геометрическим орнаментом и изображением птицы (12-13 вв.) - Бяндован 1

Фрагмент чаши с изображением животного (12-13 вв.) - Бяндован 1

Фрагмент чаши с изображением животного со стилизованным хвостом под буту (12 вв.) - Бяндован 1

Фрагменты поливной керамики с надписями на фарси (12-13 вв.) - Бяндован 1 (2)

Фрагменты поливной керамики с надписями на фарси (12-13 вв.) - Бяндован 1

Фрагменты поливных чаш с изображением животных (12-13 вв.) - Бяндован 1

Фрагменты поливной керамики с подглазурной росписью (12-13 вв.) - Бяндован 1

Фрагменты поливной керамики с эпиграфами (12-13 вв.) - Бяндован 1

Фрагменты поливной чаши и блюда (12-13 вв.) - Бяндован 1

Фрагменты поливных чаш с геометрическим и растительным орнаментом (12-13 вв.) - Бяндован 1

На раскопках гончарной печи - Бяндован 1

Простая керамика (11-12 вв.) - Бяндован 2

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