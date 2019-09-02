09:17

В Кюрдемирском районе Азербайджана на территории ООО "Bazar" общей площадью 12350 квадратных метров сгорели 12 магазинов. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС, передает Day.Az.

Территория площадью 11550 квадратных метров, где находились еще 170 магазинов, была защищена от пожара.

Во время пожара никто не пострадал.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

О причинах пожара не сообщается.

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07:12

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на территории центрального рынка Кюрдемирского района. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

На место происшествия привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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